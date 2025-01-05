«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове
«Мы ценили Сашу»: военкор Кулага вспомнил о погибшем Мартемьянове
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка.
Погибший в результате атаки дрона-камикадзе в ДНР корреспондент Александр Мартемьянов очень любил свою работу. И несмотря на то, что прошел, пребывая в зоне СВО, через непростые испытания, всегда сохранял чувство юмора и улыбку на лице. Таким журналиста запомнил его коллега, военкор «Известий» Денис Кулага.
«Очень сложно воспринимать подобную трагедию, особенно когда речь идет о коллегах, о таких молодых коллегах. Хотя Саша в свои годы прошел очень много. Прожив такую тяжелую жизнь, он никогда не терял чувство юмора. Он был невероятно добрым человеком. Он всегда обо всех думал. Я не могу представить, что сейчас переживает его семья. Мне искренне жаль, искренне больно, я всеми мыслями с ними. Мне хотелось бы, чтобы его семья знала, что мы все всегда уважали Сашу. И не просто уважали, мы его ценили. Это был настоящий трудоголик. Человек, который любил свою работу, и он отдал работе свою жизнь. Это большая утрата не только для нас, таких людей очень мало», — поделился журналист.
Военкор переживает за жизнь и здоровье своих коллег, потому что ВСУ действуют на полях фронта абсолютно бездумно.
«Мне хочется, чтобы остальные ребята держались на максимально безопасном расстоянии, потому что видно, что для ВСУ нет границ. У них цель одна — истребление всего живого», — отметил Кулага.
4 января стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов скончался от полученных ранений.
Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. Согласно предварительным данным, FPV-дрон прилетел к военкору, когда он возвращался со съемок на квадроцикле. Кулага получил осколочные ранение обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей. При этом журналист помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам, которые сопровождали его.
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