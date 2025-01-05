«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 31 0

«Мы ценили Сашу»: военкор Кулага вспомнил о погибшем Мартемьянове

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка.

Погибший в результате атаки дрона-камикадзе в ДНР корреспондент Александр Мартемьянов очень любил свою работу. И несмотря на то, что прошел, пребывая в зоне СВО, через непростые испытания, всегда сохранял чувство юмора и улыбку на лице. Таким журналиста запомнил его коллега, военкор «Известий» Денис Кулага.

«Очень сложно воспринимать подобную трагедию, особенно когда речь идет о коллегах, о таких молодых коллегах. Хотя Саша в свои годы прошел очень много. Прожив такую тяжелую жизнь, он никогда не терял чувство юмора. Он был невероятно добрым человеком. Он всегда обо всех думал. Я не могу представить, что сейчас переживает его семья. Мне искренне жаль, искренне больно, я всеми мыслями с ними. Мне хотелось бы, чтобы его семья знала, что мы все всегда уважали Сашу. И не просто уважали, мы его ценили. Это был настоящий трудоголик. Человек, который любил свою работу, и он отдал работе свою жизнь. Это большая утрата не только для нас, таких людей очень мало», — поделился журналист.

Военкор переживает за жизнь и здоровье своих коллег, потому что ВСУ действуют на полях фронта абсолютно бездумно.

«Мне хочется, чтобы остальные ребята держались на максимально безопасном расстоянии, потому что видно, что для ВСУ нет границ. У них цель одна — истребление всего живого», — отметил Кулага.

4 января стало известно, что корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. Согласно предварительным данным, FPV-дрон прилетел к военкору, когда он возвращался со съемок на квадроцикле. Кулага получил осколочные ранение обеих ног, а вместе с тем ожоги и переломы нижних конечностей. При этом журналист помогал оказывать первую помощь пострадавшим офицерам, которые сопровождали его.

Тема:
Спецоперация
4 янв
Российский FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 янв
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывы бомбы в ЛНР подростков
3 янв
Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО
3 янв
Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
2 янв
Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
1 янв
«Ждите нас с победой»: бойцы в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом
1 янв
Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке
0:55
«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове
0:30
Суженый-ряженый, приходи наряженный: как гадать на Святки 2025
0:20
Запад не замечает гибель наших военкоров: политолог прокомментировал убийство Мартемьянова
23:55
«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР
23:30
«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки

Сейчас читают

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год