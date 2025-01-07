Более 325 боевиков и 10 танков: озвучены потери ВСУ в Курской области за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Минобороны: ВС России уничтожили 325 боевиков и 10 танков ВСУ в Курской области

Более 325 боевиков и 10 танков ВСУ: успехи армии России в Курской области

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Российские войска продолжают вытеснять украинских нацистов с территории РФ.

Вооруженные силы России в ходе вытеснения армии Украины с территории Курской области нанесли поражение живой силе и военной технике противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, российские бойцы ликвидировали более 325 украинских боевиков. Вместе с тем ВСУ потеряли десять танков, боевую машину пехоты, бронетранспотер, 11 боевых бронемашин, восемь автомобилей, а еще три артиллерийских орудия и три миномета.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Артиллеристы группировки войск «Север» громят противника в режиме 24/7.

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