Более 325 боевиков и 10 танков: озвучены потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВС России уничтожили 325 боевиков и 10 танков ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска продолжают вытеснять украинских нацистов с территории РФ.
Вооруженные силы России в ходе вытеснения армии Украины с территории Курской области нанесли поражение живой силе и военной технике противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, российские бойцы ликвидировали более 325 украинских боевиков. Вместе с тем ВСУ потеряли десять танков, боевую машину пехоты, бронетранспотер, 11 боевых бронемашин, восемь автомобилей, а еще три артиллерийских орудия и три миномета.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Артиллеристы группировки войск «Север» громят противника в режиме 24/7.
- 7 янв
- Расчет «Малки» уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 янв
- ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в Курской области
- 6 янв
- Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 янв
- Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Курской области
- 5 янв
- ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область
- 3 янв
- За два часа уничтожены семь украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
- 1 янв
- Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 дек
- Су-34 нанес удар по пехоте и бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 дек
- Более 300 боевиков потеряли ВСУ на курском направлении за сутки
- 30 дек
- Расчет пушки «Гиацинт-С» уничтожил установки Krab и AS-90. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?