Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
Экипаж Ка-52М сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают вытеснять врага с нашей территории.
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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