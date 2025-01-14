Жителей Курской области предупредили о минировании территории

Взрывоопасные элементы оказались разбросаны в окрестностях деревни в результате детонации боеприпаса.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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В окрестностях деревни Будище в Курской области разорвался боеприпас, в результате чего произошел разброс взрывоопасных элементов. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.
«Сообщаю вам, уважаемые жители Большесолдатского района, что в результате взрыва боеприпаса в окрестностях деревни Будище были разбросаны взрывоопасные элементы, что привело к заминированию местности», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Зайцев призвал местных жителей проявлять бдительность и не подходить к подозрительным предметам.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ активно выдавливают боевиков ВСУ из курского приграничья.
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