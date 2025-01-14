Жителей Курской области предупредили о минировании территории

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Взрывоопасные элементы оказались разбросаны в окрестностях деревни в результате детонации боеприпаса.

Жителей Курской области предупредили о минировании территории

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

В окрестностях деревни Будище в Курской области разорвался боеприпас, в результате чего произошел разброс взрывоопасных элементов. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

«Сообщаю вам, уважаемые жители Большесолдатского района, что в результате взрыва боеприпаса в окрестностях деревни Будище были разбросаны взрывоопасные элементы, что привело к заминированию местности», — написал Зайцев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Зайцев призвал местных жителей проявлять бдительность и не подходить к подозрительным предметам.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ активно выдавливают боевиков ВСУ из курского приграничья.

Тема:
Курская область
12 янв
В Курске уволят охранника школы, которую пытался поджечь подросток
12 янв
ВС РФ активно выдавливают боевиков ВСУ из курского приграничья
10 янв
Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
10 янв
В балаклаве и с молотком в руках: в Курске подросток пытался поджечь школу
9 янв
Зеленский назвал провальное вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»
9 янв
Огромный столб дыма: в Курской области загорелась птицефабрика
8 янв
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
8 янв
Российские вертолетчики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
«Расслабляться не стоит»: бойцы рассказали об отражении атаки ВСУ под Курском
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:06
Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ
2:00
Как проходит операция по откачке мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»
1:39
Не обошлось без P.Diddy? Рэпера обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе
1:24
Жителей Курской области предупредили о минировании территории
1:06
Украину признали мировой столицей телефонных мошенников
0:53
Вторая жизнь мазута: из собранных в Черном море нефтепродуктов создадут удобрение

Сейчас читают

Игорь Левитас: «Если в кране нет воды», или Кто виноват в пожарах в Калифорнии?
«Финист. Первый богатырь» собрал более 300 млн рублей в прошедший уикенд
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год