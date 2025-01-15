Уничтожены более 220 боевиков ВСУ и два танка: успехи ВС России в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и военную технику в Курской области

Более 220 боевиков ВСУ и два танка: успехи ВС России в Курской области

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Курская область

Противник в очередной раз потерпел неудачу на поле боя.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курскую область. Так, ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков и военную технику, включая танки и бронетранспортеры. Об этом передает Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета», — говорится в сообщении.

В частности бойцы РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Войска Украины пытались совершить две контратаки, но их отразила российская армия.

Вместе с тем ВС России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в Сумской области, в том числе в населенных пунктах Викторовка, Куриловка, Локня, Мирный, Погребки, Суджа и Журвка.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Противник вновь потерпел поражение на поле боя — потерял живую силу и военную технику.

Тема:
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