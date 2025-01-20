Освобожденные в Газе израильские заложницы получили от ХАМАС «подарки на память»

Вместе с открытками и сертификатами девушки привезли из плена увечья.

Вернувшиеся к своим семьям после обмена с радикалами ХАМАС израильтянки получили «подарки на память» — бумажные пакеты с символикой движения, открытки с видами сектора Газа, «сертификаты об освобождении». Об этом сообщает портал Ynet. Три молодые женщины — Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет), Дорон Штанбер Хаир (31 год) — провели 470 дней в анклаве, они были переданы Израилю после перемирия 19 января.

Портал опубликовал кадры, снятые палестинскими источниками, на которых пленницы садятся в машину перед отъездом из сектора Газа. В этот момент им и вручили пакеты и сертификаты с текстом на арабском и иврите. Девушки приняли их с уважением, потом попозировали перед фотографом.

В кабинете израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявляют о планах освободить всех своих граждан, захваченных в плен в Газе. Первые три заложницы уже обняли своих матерей, после чего отправились на обследование в медицинский центр. Помимо «подарков» они получили и увечья, находясь у радикалов.

Одна из женщин, Эмили Дамари, потеряла два пальца руки, средний и безымянный, при нападении палестинских боевиков осенью 2023 года. На фотографиях, опубликованных правительством Израиля, она демонстрирует травму, кисть ее забинтована. Несмотня ни на что бывшая пленница широко улыбается — самое страшное осталось позади.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ХАМАС сделку по заложникам назвали результатом давления избранного президента США Дональда Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.