«Прямо сейчас»: Трамп в инаугурационной речи заявил о начале «золотого века» США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Трамп в инаугурационной речи заявил о начале золотого века США

Фото, видео: Reuters/Chip Somodevilla; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сайт Белого дома украсило фото 47-го президента с его видением будущего страны.

Президент США Дональд Трамп после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки». Громкое заявление он сделал во время своей инаугурационной речи.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — сказал он.

Новый президент Штатов сказал, что будет ставить страну прежде всего, добавив, что США расширятся и укрепятся, станут величественнее, чем когда-либо прежде.

Трамп также заявил, что во время покушения на его жизнь он был «спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой».

Фото: Скриншот whitehouse.gov официальный сайт Белого дома

На сайте Белого дома тем временем уже появилось фото 47-го президента с его видением будущего страны — он намерен вернуть «Америку» и для этого каждый день будет сражаться до последней капли крови.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Белого дома Джо Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Музей СВО открыли в Великом Новгороде в годовщину освобождения города от фашистов
21:10
«Прямо сейчас»: Трамп в инаугурационной речи заявил о начале «золотого века» США
20:59
Борьба с облысением: какие продукты помогают при выпадении волос
20:49
Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи
20:37
Мошенники заставили известного гитариста Игоря Ламзина продать иномарку
20:28
На Украине заявили о начале мобилизации 18-летних

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
«Убийца задержан»: в «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили истерзанное тело женщины
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год