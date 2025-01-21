Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 270 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США», — говорится в сводке ведомства.
Помимо этого, российская армия ликвидировала три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
Также бойцы РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Михайловка, Новая Сорочина, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53 600 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике (ДНР).
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