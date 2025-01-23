«Что там реально происходит»: Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Президент объяснил проверку необходимостью получать информацию из разных источников, а не недоверием.

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре и контрольному управлению своей администрации проверить работу Минстроя и губернатора Оренбуржья Дениса Паслера по борьбе с паводками.

«Попрошу провести соответствующую проверку того, как идет работа по этому направлению и доложить мне их видение того, что там реально происходит в жизни», — отметил он в ходе совещания с членами правительства.

Путин подчеркнул, что контроль обусловлен необходимостью получать сведения из разных источников, а не недоверием.

В ходе совещания также выступил с докладом губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что уже восстановлены 39 социальных объектов из 60. Кроме того, в этом году завершится работа еще в 14 объектах.

Он также сообщил, что более 20 тысяч жителей, пострадавших от наводнений, получили выплаты. Общая сумма оказанной помощи — почти 13 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил с членами правительства результаты работ по ликвидации последствий разлива мазута в в Черном море, в результате крушения танкеров.

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