«Что там реально происходит»: Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками
Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Президент объяснил проверку необходимостью получать информацию из разных источников, а не недоверием.
Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре и контрольному управлению своей администрации проверить работу Минстроя и губернатора Оренбуржья Дениса Паслера по борьбе с паводками.
«Попрошу провести соответствующую проверку того, как идет работа по этому направлению и доложить мне их видение того, что там реально происходит в жизни», — отметил он в ходе совещания с членами правительства.
Путин подчеркнул, что контроль обусловлен необходимостью получать сведения из разных источников, а не недоверием.
В ходе совещания также выступил с докладом губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что уже восстановлены 39 социальных объектов из 60. Кроме того, в этом году завершится работа еще в 14 объектах.
Он также сообщил, что более 20 тысяч жителей, пострадавших от наводнений, получили выплаты. Общая сумма оказанной помощи — почти 13 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил с членами правительства результаты работ по ликвидации последствий разлива мазута в в Черном море, в результате крушения танкеров.
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