Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани

Эфирная новость 26 0

Начался сильный пожар.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства ПВО. В течение ночи сбивали дроны в Тульской, Рязанской, Брянской и Московской областях.

Сергей Собянин сообщил о как минимум шести уничтоженных беспилотниках летевших на Москву. В аэропортах столицы вводились временные ограничения.

А в Рязани обломки беспилотника попали в частный дом. Возник сильный пожар. По данным властей, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия воздушной атаки.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 янв
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
24 янв
Часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА
24 янв
Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье
24 янв
Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией
23 янв
За ночь силы ПВО РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над территорией России
22 янв
За ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией России
21 янв
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника ВСУ
21 янв
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
21 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ
21 янв
Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:17
Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем
6:00
Экипаж вертолета Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Фестиваль возможностей: звезды на красной дорожке конкурса «Большая сцена»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
5:46
Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
5:31
Такая помощь не нужна: Зеленский потребовал послать западные войска на передовую

Сейчас читают

«Хочешь меня?»: на популярного психолога Марселя Сультеева завели уголовное дело
Владелец затонувшего танкера оказался связан с печально известной «Булгарией»
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год