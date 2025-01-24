Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани

Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства ПВО. В течение ночи сбивали дроны в Тульской, Рязанской, Брянской и Московской областях.

Сергей Собянин сообщил о как минимум шести уничтоженных беспилотниках летевших на Москву. В аэропортах столицы вводились временные ограничения.

А в Рязани обломки беспилотника попали в частный дом. Возник сильный пожар. По данным властей, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия воздушной атаки.