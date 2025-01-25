Более 360 боевиков потеряли ВСУ в Курской области за сутки

Общие потери противника на курском направлении превысили 54 тысячи человек.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Более 360 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что, кроме живой силы, противник потерял танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, два миномета, станцмю радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 54 тысяч боевиков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 1,4 тысячи боевиков на разных направлениях в зоне спецоперации.
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