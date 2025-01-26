«Голова загружена капитально»: Ольга Бузова намерена пропасть из соцсетей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Ольга Бузова заявила, что пропадет из социальных сетей на несколько дней

Ольга Бузова пообещала пропасть из соцсетей и назвала причину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Певица купила билет, собрала чемодан и отправилась в новое путешествие.

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила ненадолго исчезнуть из поля зрения подписчиков. В своем Telegram-канале она объяснила, что нуждается в том, чтобы побыть наедине с собой и таким образом восстановить силы.

Не так давно певица отпраздновала свой день рождения в Марокко. Там ей удалось исполнить заветную мечту — встретить рассвет на воздушном шаре. Всеми деталями поездки Ольга, по обыкновению, делилась со своими зрителями. Однако теперь заявила о намерении пропасть из социальных сетей.

Последнее, что рассказала блогер — скоро ее ждет новое путешествие. Билет куплен, чемодан собран. Впереди отпуск, который Ольга намерена полностью посвятить самой себе.

«Почувствовала большую нехватку в чтении и времени исключительно для себя. Просто купила билет, собрала вчера чемодан и села в самолет без планов и стратегий. Голова загружена капитально, и ей нужно переключение внимания… Мы с вами, конечно, увидимся не в августе, но мне просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы наполниться, все обдумать, остановиться, выдохнуть и вернуться с новыми силами. Возможно, сделаю даже детокс от социальных сетей, на несколько дней точно», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему теледива скрывает личность ухажера.

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