«Отступают по всей линии фронта»: западные СМИ встревожены позицией ВСУ
При этом журналисты обсуждают успехи российских военных.
Фото, видео: Романенко Эрик/ТАСС; 5-tv.ru
О тревожной ситуации для ВСУ пишет и британское издание The Economist. Журналисты отмечают, что украинские войска отступают по всей линии фронта.
Издание описывает последний крупный успех российской армии — освобождение Великой Новоселки, и акцентирует внимание на изменении характера боевых действий.
Бронетехника уже не играет прежней роли, а успехов добивается пехота, которая пытается атаковать волнами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 28 янв
- Полгода укрывались в подвале: беженцы из Часов Яра рассказали о пережитых ужасах
- 28 янв
- Т-80БМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 янв
- Зеленский признал недостаточной мобилизацию в стране
- 28 янв
- Российские бойцы раскрыли подробности освобождения Тимофеевки
- 28 янв
- Расчет «Гвоздики» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 27 янв
- Баринов о российских военных: «После таких встреч я выхожу с потрясением и уважением»
- 27 янв
- По командному пункту ВСУ ударили высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2». Лучшее видео из зоны СВО
- 27 янв
- Раскрыты подробности освобождения Великой Новоселки в ДНР
- 27 янв
- Российские танкисты уничтожили замаскированные орудия ВСУ под Часов Яром. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 янв
- Успешное наступление: ВС РФ расширяют плацдарм к северу от Красного Лимана
Читайте также
86%
-1.13 102.75
-0.44
Нашли ошибку?