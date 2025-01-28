О тревожной ситуации для ВСУ пишет и британское издание The Economist. Журналисты отмечают, что украинские войска отступают по всей линии фронта.

Издание описывает последний крупный успех российской армии — освобождение Великой Новоселки, и акцентирует внимание на изменении характера боевых действий.

Бронетехника уже не играет прежней роли, а успехов добивается пехота, которая пытается атаковать волнами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.