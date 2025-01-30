«Благослови Бог их души»: Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

«Благослови Бог их души»: Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Ранее вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона. Заявление главы государства опубликовала секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

«Я получил всю информацию о жуткой авиакатастрофе, которая произошла в Национальном аэропорту Рейгана. Благослови Бог души жертв. Благодарю экстренные службы за проделанную работу», — заявил Дональд Трамп.

Инцидент случился в районе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана, расположенного в городе Вашингтон. Администрация аэропорта сообщила о приостановке всех взлетов и посадок. На месте происшествия началась поисково-спасательная операция.

Позднее в Федеральном авиационном управлении США уточнили, что в воздухе произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk. По информации телеканала NBC News, в результате крушения удалось спасти четырех человек. Поисковые работы продолжаются.

На борту упавшего самолета American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Посольство Российской Федерации в США выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

Ранее 5-tv.ru сообщал детали авиакатастрофы.

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