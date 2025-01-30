Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

На месте крушения идут поиски выживших.

Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном

Фото: Reuters/Jim Urquhart

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Военный вертолет столкнулся со следовавшим региональным рейсом пассажирским самолетом в окрестностях национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне. Информацию подтверждают представители Белого дома и американского авиарегулятора. В связи с инцидентом воздушная гавань приостановила свою работу.

По данным пожарной службы округа Колумбия самолет упал в районе реки Потомак. На месте крушения ведутся поиски выживших. Сенатор от штата Техас Тед Круз в соцсети Х заявил, что в результате инцидента есть погибшие, их количество в данный момент неизвестно.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп оповещен о происшествии.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах крушения самолета в Южной Корее. На его борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, практически все — граждане Южной Кореи. По последним данным, из воздушного судна извлечены 176 тел.

Во время посадки в аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

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Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном

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