Герой «чуда на Гудзоне» назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Причиной авиакатастрофы в Вашингтоне могла стать плохая видимость сигнальных огней на воздушных суднах в момент их пролета ночью над водой. Об этом пишет Daily Mail, цитируя капитана Чесли «Салли» Салленбергера, посадившего самолет на реку Гудзон в 2009 году.

«В ночное время суток вы всегда видите другие самолеты по-другому — в основном все, что вы можете сделать, — это увидеть огни на них. Вы должны попытаться выяснить: они над вами или ниже вас? Или как далеко? Или в каком направлении они движутся? Ночью все сложнее», — сказал пилот.

Из предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации ранее стало известно, что на момент столкновения в аэропорту Рейгана смена диспетчеров была неполной. Один из специалистов отвечал сразу за несколько задач: координировал движение вертолетов и посадку самолетов. Из 30 положенных по закону сотрудников работали только 19 сертифицированных диспетчеров.

Эксперты и чиновники, которые курируют расследование, уже заявили, что трагедии можно было избежать. По данным американских СМИ, за сутки до катастрофы едва не потерпел крушение другой рейс. Самолет также заходил на посадку, но ушел на второй круг из-за появившегося вертолета.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Авиакатастрофа в США произошла в ночь на 30 января. В Вашингтоне рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, в результате чего они упали в реку Потомак.

На борту American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в «Черном ястребе» — трое солдат армии США.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, выживших в этой катастрофе нет.

По последним данным, в самолете летели 14 фигуристов, в том числе спортсмены из РФ: чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Все они возвращались с чемпионата США. Кроме того, на борту находился тренер и фигурист Александр Кирсанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила наличие у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне российского гражданства.