Уверенно отодвигаем линию обороны ВСУ: успехи ВС РФ в зоне спецоперации

Эфирная новость 43 0

Российская армия освободила населенный пункт Нововасилевка в ДНР

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР — Нововасилевку.

Наши военные оставили без связи украинских боевиков в курском приграничье. Кадры уничтожения системы, обеспечивающей передачу данных ВСУ, появились в распоряжении «Известий».

Дрон прилетел четко по центру спутниковой тарелки, а без нее вести бой в современных реалиях, когда многие задачи выполняются дистанционно, невозможно. Наши подразделения продолжают планомерно выбивать врага. Ожесточенные бои идут сразу в районе нескольких сел. На неделе от боевиков было полностью освобождено село Николаево-Дарьино.

А сегодня в Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР. Это Нововасилевка на покровском направлении. Это был важный хаб для боевиков, теперь у них меньше возможностей для ротации кадров и переброски вооружения.

Бойцы группировки «Центр» уверенно отодвигают линию обороны ВСУ. За неделю они выбили врага из сел Зеленое и Новоелизаветовка. Противнику нанесен большой ущерб — как в технике, так и в личном составе.

Украинская сторона потеряла примерно четыре тысячи боевиков. Сожгли и западную технику — боевую машину пехоты Bradley и несколько бронетранспортеров М113 производства США.

Тема:
Спецоперация
31 янв
Потери ВСУ в Курской области превысили 56,4 тысячи боевиков
31 янв
Артиллерия группировки «Восток» громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 янв
Российский беспилотник против миномета ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 янв
Точность в любых условиях: «Калашников» представит новый БПЛА на выставке в ОАЭ
30 янв
Расчеты «Мста-С» ведут огонь по позициям ВСУ на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
30 янв
ВС РФ пресекает все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на краснолиманском направлении СВО
30 янв
Российские зенитчики ведут охоту за дронами ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 янв
Минобороны показало работу снайперов на каховском направлении СВО
29 янв
Российские военные создают инновационные беспилотники прямо на фронте
29 янв
Российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Замглавы УФАС по Петербургу задержана по делу о превышении полномочий
19:46
«Зима вернется»: Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
19:34
«Что вы сделали со мной?» — в чем феномен турецких фильмов
19:17
Уверенно отодвигаем линию обороны ВСУ: успехи ВС РФ в зоне спецоперации
19:00
Баланс и гармония во всем: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 февраля
18:50
Умер Прикинутый из «Бумера» — актер Анатолий Зобнин

Сейчас читают

В Петербурге задержали скрывавшегося 14 лет киллера
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
«Добрый знак»: каким для вас станет 2025 год в финансовом плане
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год