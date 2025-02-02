Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

Как сообщил руководитель Гидрометцентра, такое явление продлится до апреля.

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, из-за которого происходит снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду почти на всей планете. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством РИА Новости.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сообщил эксперт.

Однако, это явление не будет продолжительным и интенсивным, поэтому уже в марте–апреле перейдет в нейтральную фазу. По словам Вильфанда, это предварительные прогнозы.

При этом появление противоположной фазы Ла-Ниньо — Эль-Ниньо — пока не наблюдается в 2025 году, но и такой сценарий нельзя исключать.

Особенность таких природных явлений заключается в том, что при Ла-Ниньо происходит понижение температуры воды в восточной экваториальной части центрального Тихого океана от отрех до пяти градусов. При Эль-Ниньо вызывает, наоборот, повышение.

Несмотря на то, что показатели небольшие, они могут вызывать серьезные глобальные погодные последствия. К примеру, в последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 по апрель 2024-го. В связи с этим 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд предыдущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Москву ждут морозы после зимы.