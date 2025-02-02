Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, он продлится до апреля

Вильфанд сообщил о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Как сообщил руководитель Гидрометцентра, такое явление продлится до апреля.

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, из-за которого происходит снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду почти на всей планете. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством РИА Новости.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте–апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу», — сообщил эксперт.

Однако, это явление не будет продолжительным и интенсивным, поэтому уже в марте–апреле перейдет в нейтральную фазу. По словам Вильфанда, это предварительные прогнозы.

При этом появление противоположной фазы Ла-Ниньо — Эль-Ниньо — пока не наблюдается в 2025 году, но и такой сценарий нельзя исключать.

Особенность таких природных явлений заключается в том, что при Ла-Ниньо происходит понижение температуры воды в восточной экваториальной части центрального Тихого океана от отрех до пяти градусов. При Эль-Ниньо вызывает, наоборот, повышение.

Несмотря на то, что показатели небольшие, они могут вызывать серьезные глобальные погодные последствия. К примеру, в последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 по апрель 2024-го. В связи с этим 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд предыдущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Москву ждут морозы после зимы.

Тема:
Погода
31 янв
Она вернется. Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
30 янв
Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов
29 янв
В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
29 янв
Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
29 янв
Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
28 янв
Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
27 янв
Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге
26 янв
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
23 янв
Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
22 янв
Автомобилисты намертво застряли в сугробах из-за снежного бурана в Дагестане
+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:49
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит
8:45
Армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета
8:31
Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо
8:14
«Дети никогда про них не знали»: почему главная сваха страны Сябитова не замужем
7:55
Силы ПВО за ночь уничтожили 5 дронов ВСУ над тремя регионами России
7:38
Ход Канады: Трюдо пообещал «реальные последствия» для США за введение пошлин

Сейчас читают

В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
Приказ — зачистить от населения: пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год