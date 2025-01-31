«Зима вернется»: Москву ждут морозы после «вишневой» зимы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Центр «Метео» предупредил москвичей о морозах после теплой зимы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Ожидается до минус 15 градусов.

В феврале в Москву вернется зима, ожидаются серьезные холода. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Морозы обязательно будут, зима еще вернется. Она возвращается в мягком варианте, то есть плавное снижение температуры в средней полосе России. В начале следующей недели в средней полосе это до минус одного — минус шести градусов. В конце недели — в начале следующей недели до минус десяти градусов. И к середине месяца до минус 15 градусов в средней полосе», — сказал он в ходе обсуждения последствий экстремально теплого начала года в пресс-центре МИЦ «Известия».

При этом синоптики успокоили аграриев, которые больше всех обеспокоены предстоящими холодами. По словам специалистов, морозы вряд ли навредят сельскохозяйственным культурам — 80% озимых чувствуют себя сейчас неплохо.

Синоптики отметили, что в столице уже в пятый раз подряд устанавливается температурный рекорд: воздух прогрелся выше пяти градусов, что на 1,5 градуса превысило исторический максимум для последнего дня января. Так себя проявила так называемая «вишневая» — то есть очень теплая — зима.

Ранее сообщалось, что в первую неделю февраля в Москву вернутся «щадящие» морозы. Переход от тепла к холоду произойдет 2–3 февраля, термометры покажут от трех до восьми градусов мороза в ночные часы и до двух-трех градусов днем. Также в первую пятидневку февраля, скорее всего, опять ляжет небольшой снег.

Надолго ли вернуться морозы в столицу, эксперты сказать затрудняются. Одно ясно точно: в первые пять дней москвичи ощутят настоящую зиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений.

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