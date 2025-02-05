ВСУ потеряли до 325 боевиков на курском направлении за сутки

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 43 0

На территории региона введен режим ЧС федерального масштаба.

ВСУ потеряли до 325 боевиков на курском направлении за сутки

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 325 боевиков в приграничных районах Курской области за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 325 боевиков, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета», — говорится в сообщении.

За все время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 57,6 тысяч боевиков и большое количество боевой техники.

Также российские военнослужащие нанесли поражение 15 бригадам ВСУ, в том числе подразделениям нацполиции и морской пехоты.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области.

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