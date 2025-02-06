ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 118 0

Пресечена попытка контрнаступления украинских нацистов.

Группировка «Север» нанесла поражение боевикам ВСУ на Курском направлении

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении, сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России поразили 16 формирований ВСУ в населенных пунктахэ Богдановка, Викторовка, Гоголевка и других.

Атака ВСУ на Курскую область

Ранее ВСУ предпринимали попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ сорвали попытку контрнаступления боевиков ВСУ в Курской области.

Тема:
Курская область
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