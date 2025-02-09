«Есть шанс возобновить лыжный сезон»: синоптик о погоде в Москве

Синоптик Тишковец: есть шанс возобновить лыжный сезон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Зима еще не готова прощаться с Москвой.
В последние выходные февраля температура снова опустится до привычных морозных значений. Днем ожидается до минус восьми, а ночью — до минус 14 градусов. Об этом 9 февраля сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Температурный фон вернется в норму, и москвичи смогут вновь насладиться зимними радостями, например, катанием на ватрушках и коньках.
«К заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон», — дополнил синоптик.
По словам Евгения Тишковца, даже если синоптики ошибутся с прогнозами, есть вероятность, что маршрут балканского циклона пройдет чуть севернее и принесет Москве еще больше снега.
Февраль, как истинный зимний месяц, отработает «провальный» сезон снегопадами и морозами, обещает эксперт. В последние десять дней зимы осадков будет немало — до 13 мм.
Пиковым моментом для снега станет День защитника Отечества. Тогда в Москве ожидается выпадение снега от 5 до 10 см.
Ранее 5-tv.ru сообщал про эпицентр снежного шторма в Сахалине.
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