«Зима в Москве»: «активные граждане» выберут начинку блинов для Масленой недели

В голосовании будет предложено пять различных добавок.

В рамках проекта «Зима в Москве» москвичи вновь примут участие в голосовании на платформе «Активный гражданин» в преддверии Масленицы. Вопрос прост: какой топпинг для блинчиков лучший? Голосование обещает не только кулинарное удовольствие, но и реальную выгоду: победивший продукт будет продаваться со скидкой 10% на межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы.

В этом году на выбор москвичей — пять начинок, от классических до более необычных. Если вы цените сытные и насыщенные вкусы, вам наверняка подойдут блинчики с ломтями буженины или творогом. А если хочется чего-то свежего и легкого, можно добавить зелени, придав каждому укусу новые оттенки.

Для тех, кто не представляет Масленицу без сладкого, предложен мед — идеальный выбор для любителей традиций и тех, кто любит эксперименты. Вкусный и полезный мед придаст блинам теплоту, а если добавить еще и свежие фрукты, орехи или ягоды — получится оригинальное и яркое сочетание.

Без классики никуда: сливочное масло — простой, но незаменимый элемент, который делает блинчики мягкими, сочными и невероятно ароматными.

В прошлом году москвичи выбрали начинку с красной икрой, и она продавалась на рыбных рынках «Москва — на волне» со скидкой.

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