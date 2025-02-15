«Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина

Джефри Сакс: самое важное —разговор президентов Трампа и Путина
Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По словам американского политолога, безразличные к реальному положению дел украинские власти сами разрушили свою страну.
Соглашение между США и Россией поспособствует решению проблем на международной арене, а также изменит существующие геополитические границы. Об этом заявил американский политолог Джеффри Сакс в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
«Президент Трамп уважает Россию, уважает Путина и способен достичь с ним соглашения», — обнадежил специалист, поделившись своим видением текущей ситуации.
Сакс отметил, что безразличные к реальному положению дел украинские власти сами разрушили свою страну, исчерпав лимит запасов нефти и газа. Политолог также обвинил Украину в манипулировании цифрами, которые отражают статистику по государственным энергоресурсам, в предоставляемых регулярно Западу отчетах.
«Украина останется суверенной, нейтральной страной. Не такой большой как раньше», — сделал вывод Джеффри Сакс из сказанного им в течение беседы.
Политолог добавил, что в изменении размеров Украины уверен и министр обороны США Пит Хегсет.
Интервью с американским политологом Джеффри Саксом смотрите в программе "Главное" Пятого канала, выпуск которой выйдет в эфир в воскресенье, 16 февраля, в 00:00 мск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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