Делегация Совфеда прибыла с официальным трехдневным визитом в Эфиопию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Совета Федерации/sovfedofficial; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Делегация верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла с официальным трехдневным (18-21 февраля) визитом в Эфиопию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В аэропорту Аддис-Абебы гостей поприветствовал глава Совфеда республики Агеньеху Тешагер. Матвиенко заявила, что с большой радостью выполнила свое обещание посетить страну и поблагодарила коллегу за насыщенную программу и теплый прием.

В первый день программы она также встретилась с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

«Мы нацелены на продолжение парламентского сотрудничества. Лидеры наших стран поддерживают постоянный контакт, доверительный, содержательный диалог. Они определили повестку российско-эфиопских отношений на ближайшую перспективу. Я думаю, что мы по парламентской линии должны создать все условия, чтобы все договоренности выполнялись», — сказала она.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Фото: Пресс-служба Совета Федерации.

Совфед на встрече представителей России и Эфиопии представлен Константином Косачевым, Лилией Гумеровой, Александром Двойных, Андреем Кутеповым и другими. В делегацию также вошли замминистра финансов Алексей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, представители «Росатома», ВЭБ. РФ и Российской академии наук. Всего 14 министерств, ведомств, госкорпораций и научных организаций.

В ходе визита стало известно, что власти Эфиопии выразили желание поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве. Валентина Матвиенко подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Аддим-Абебы отвечает национальным интересам обеих стран. Она также прокомментировала начавшиеся переговоры между Россией и США, назвав их «хорошим сигналом», но призвала не делать преждевременных выводов, так как впереди «долгий путь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоится саммит БРИКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

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