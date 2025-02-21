Экипажи танков Т-72Б3М нанес удар по «опорнику» ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации.
Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области.
В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, экипажи танков Т-72Б3М несут круглосуточное дежурство.
В ходе воздушной разведки с использованием средств объективного контроля выявляются участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в приграничном районе Курской области. Затем разведчики передают точные координаты целей для их уничтожения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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