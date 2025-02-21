Вечный огонь в Александровском саду подготовили ко Дню Защитника Отечества
В Москве провели обслуживание горелки, подобная профилактика предусмотрена перед масштабными праздниками.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
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Один из главных символов страны — Вечный огонь в Александровском саду — подготовили к празднику 23-го Февраля. Специалисты провели профилактический осмотр и очистили оборудование от нагара.
Это особый ритуал, требующий высокой квалификации и точности. Несмотря на то, что подачу газа прекратили на 40 минут, пламя продолжало гореть. Его аккуратно перенесли на временную горелку.
Для этого использовали факел, которым огонь впервые зажгли в 1967-м. Затем звезду разобрали, очистили, заменили изношенные механизмы. Плановый осмотр мемориала проводят ежемесячно. Но именно в канун Дня Защитника Отечества и Дня Победы предусмотрены дополнительные работы.
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