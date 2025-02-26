Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

При этом не каждый может позволить себе поедать блины без ограничений, поскольку есть одно «но».

Онищенко рассказал, почему на Масленицу важно накопить жирок

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

В Масленицу можно есть блины без каких-либо ограничений и не бояться прибавки в весе, если после этого вы планируете придерживаться Великого поста. При этом стоит отдавать предпочтение таким начинкам, как масло, мясо и сметана. Об этом рассказал в беседе с Life.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Блины надо есть — и сколько съедят, столько и хорошо. Потому что тот, кто будет соблюдать пост, использует этот жирок, который накопит от блинов. Самые полезные — с маслом, с мясом, со сметаной», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что сейчас есть мясо нельзя. Альтернативой ему могут послужить молочные продукты. Подготовиться к Великому посту можно, употребляя в пищу молоко, сыры и творог.

Прощеное воскресенье — тоже часть Масленицы. Это время, когда следует получить прощение у близких людей и начинать придерживаться поста.

Масленица — древний языческий праздник, посвященный богу Ярило. Блины являются символом солнца. Масленичная неделя — отличное время для сватовства. В году не будет момента удачнее, чтобы создать семью, добавил Онищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какие начинки для блинов больше всего любят россияне.

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