«Вылавливают всех»: пленный боевик ВСУ о насильственной мобилизации на Украине

Пленный боевик ВСУ Чумак: на Украине принудительно мобилизирует мужчин
Фото, видео: Petr David Josek/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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В один из рабочих дней его задержала полиция и повезла в военкомат.
Пленный боевик 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак рассказал о насильственной мобилизации. Кадры допроса публикует Министерство обороны РФ.
По словам Чумака, на Украине он работал на заводе. В один из дней его задержала полиция и повезла в военкомат. Он был отправлен сначала в Полтаву, затем в Харьковскую область, а оттуда — в Капитановку, где пробыл неделю.
«И нас отправили в Курскую область. И в итоге мы оказались в плену. Мы собирались сдаться в плен, ну так и взяли в плен. В плену хорошо относятся, кормят, поят, помыться дают, тут с этим все хорошо», — рассказал военнопленный.
Чумак отметил, что в Незалежной мужское население подвергается мобилизации без разбора. Более того, повторно призывают мужчин, которые только вернулись из плена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ обвинил Киев в отмывании денег на конфликте.
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