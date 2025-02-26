Не лучшее время для ротации: опубликованы кадры работы группировки войск «Север» в Курской области

Осталось совсем немного до полного окружения Суджи.

В курском приграничье наши военные вытесняют элитные подразделения ВСУ. Сегодня стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов — это Погребки и Орловка в Суджанском районе. Оттесняя врага, наши бойцы захватывают трофеи и берут пленных.

Под огневым контролем трасса для основного снабжения и переброски резервов противника. Осталось совсем немного до полного окружения Суджи. Там, по разным данным, около двух тысяч боевиков.

Об это рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Минометный расчет бьет снарядами восьмидесятого калибра по позициям ВСУ. Работают бойцы девятого полка одиннадцатого армейского корпуса группировки войск «Север». В соседней посадке на цель наводится экипаж БМП-3.

Цель — группа солдат ВСУ, которая выбрала для ротации не самое лучшее время. Операторы дрона корректируют огонь. После уничтожения пехоты наши бойцы отрабатывают уже по позициям врага в посадке.

Наступление нашей армии в Курской области не останавливается. Новый населенный пункт Погребки перешел под контроль наших войск. Бойцы продолжают зачистку. Врага уничтожают с помощью FPV-дронов, практически выискивая его в разбитых домах.

После первого подрыва в постройку залетает следующий дрон. Здание полностью разрушено. Стены сложились, использовать его вновь ВСУ не смогут.

«Подразделения тридцать четвертой отдельной мотострелковой бригады ведут наступательные действия. Совместными действиями и усилиями, мы выдвигаем противника, выталкиваем противника. На нашем направлении активность БПЛА FPV противника значительно уменьшилась», — рассказал командир мотострелкового батальона группировки войск «Север».

Позиции таких подразделений врага — основная цель нашей разведки и артиллерии. Их фиксируют в первую очередь, в том числе и по таким кадрам: когда новая штурмовая группа ВСУ в панике, возвращаясь пытается найти укрытие у «своих», а в итоге подставляет все подразделение.