Курское приграничье: российские военные предотвратили усиление позиций ВСУ

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Российские военные предотвратили усиление позиций ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

ВС РФ успешно отразили попытку украинских боевиков наращивания сил в приграничных районах.

Ураганным огнем встретили российские десантники попытку украинских боевиков доставить резервы в курское приграничье.

Одновременно наши реактивные системы предотвратили и контратаку противника на населенный пункт, который только что был освобожден. Боевики стянули к нему дополнительную технику, попытавшись прийти на помощь своим же отступающим частям.

Однако тесная связка между нашими разведывательными беспилотниками, артиллерией и бойцами ВДВ не позволила им этого сделать.

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