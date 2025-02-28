Курское приграничье: российские военные предотвратили усиление позиций ВСУ
Российские военные предотвратили усиление позиций ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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ВС РФ успешно отразили попытку украинских боевиков наращивания сил в приграничных районах.
Ураганным огнем встретили российские десантники попытку украинских боевиков доставить резервы в курское приграничье.
Одновременно наши реактивные системы предотвратили и контратаку противника на населенный пункт, который только что был освобожден. Боевики стянули к нему дополнительную технику, попытавшись прийти на помощь своим же отступающим частям.
Однако тесная связка между нашими разведывательными беспилотниками, артиллерией и бойцами ВДВ не позволила им этого сделать.
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