Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ударный вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет заданным целям и уничтожили опорный пункт вместе с личным составом и бронетехникой ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 64075 боевиков, 382 танка, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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