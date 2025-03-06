Путин отметил сплоченность России одним из главных условий успеха на СВО

Сплоченность России в зоне специальной военной операции (СВО) — это одно из основных факторов успеха. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с подопечными и работниками фонда «Защитники Отечества».

Глава государства поблагодарил сотрудников за то, что они своими действиями приближают победу. Именно работа организации помогает сплочению общества вокруг российских бойцов, которые отстаивают и защищают нашу Родину.

«Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это важнейшее условие для достижения успеха. Говорю совершенно ответственно», — заявил Путин.

Лидер России также вспомнил Первую мировую войну в своей речи. По его словам, тогда общество начало разваливаться, и именно поэтому Российская империя не смогла дождаться победы всего несколько месяцев.

«Ваша работа, ваша позиция, она сплачивает страну», — сообщил лидер страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поблагодарил участвующих в СВО российских женщин. Он отметил, что россиянок нередко можно встретить не только среди медиков и других других служб, но и на передовой.