ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 13 0

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 160 чело

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 160 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, противник также лишился танка, четырех боевых бронированных машин, бронетранспортера, 13 автомобилей, четырех минометов, орудия полевой артиллерии, а также станции радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны уточнили, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65400 боевиков.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в ведомстве.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 21 бомбу JDAM производства США и 637 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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