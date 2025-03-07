ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 160 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, противник также лишился танка, четырех боевых бронированных машин, бронетранспортера, 13 автомобилей, четырех минометов, орудия полевой артиллерии, а также станции радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны уточнили, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65400 боевиков.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в ведомстве.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 21 бомбу JDAM производства США и 637 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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