Украинские боевики не были готовы к такой засаде.

Российские силы провели смелую операцию в Курской области, застав противника врасплох. Наши бойцы проникли в тыл противника под Суджей, преодолев 15 километров внутри трубопровода. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В операции были задействованы сводный штурмовой отряд, сформированный из военных 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназа «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».

Бойцы внезапно для украинских боевиков вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны противника.



5-tv.ru

«В тыл ВСУ как вышли, спецназ „Ахмат“ пошел направо, 30-й полк, получается, ушел в те опорники, которые были рядом», — рассказал 5-tv.ru командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В результате операции была нарушена система управления обороной ВСУ по всей линии соприкосновения с противником в регионе. Это позволило нашим бойцам за несколько дней освободить более восьми населенных пунктов в Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 66270 боевиков, 389 танков, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.