Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе отражения попытки вторжения украинских боевиков в регион.

Среди освобожденных жилых локаций — Богдановка, Дмитрюков, Ивашковский, Кубаткин, Михайловка, Южный, Агроном, Бондаревка, Зазулевка, Правда, Мартыновка и Колмаков. Кроме того, группировка войск «Север» выбила врага с территории размером в более 100 квадратных километров.

Российские бойцы также уничтожили два танка в зоне специальной военной операции. Потери украинских сил составили более 270 боевиков за последние сутки.

Продолжается ведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения. Вскоре в регионах был проведены референдумы о присоединении к России. По их результатам, республики вошли в состав РФ.