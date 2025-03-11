Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Группировка войск «Север» активно выбивает врага с территории РФ.
Фото: Бурак Озчивит /ТАСС
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Бойцы армии России освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе отражения попытки вторжения украинских боевиков в регион.
Среди освобожденных жилых локаций — Богдановка, Дмитрюков, Ивашковский, Кубаткин, Михайловка, Южный, Агроном, Бондаревка, Зазулевка, Правда, Мартыновка и Колмаков. Кроме того, группировка войск «Север» выбила врага с территории размером в более 100 квадратных километров.
Российские бойцы также уничтожили два танка в зоне специальной военной операции. Потери украинских сил составили более 270 боевиков за последние сутки.
Продолжается ведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.
Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения. Вскоре в регионах был проведены референдумы о присоединении к России. По их результатам, республики вошли в состав РФ.
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