Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область

Глава страны провел совещание с руководством Генштаба ВС РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин посетил пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России. На месте лидер государства собрал совещание, на котором обсудил текущую ситуацию с руководством Генерального штаба ВС РФ. Видео прибытия Владимира Путина в пункт управления курской группировкой публикует 5-tv.ru.
Уточняется, что это первое посещение Путиным Курской области после того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион.
На данный момент военнослужащими были освобождены более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области. Президент выразил благодарность бойцам ВС РФ за успехи, которые они продемонстрировали, освобождая область от вражеских сил.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, обращаясь к президенту, рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. Так, за минувшие пять дней российская армия освободила 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории.
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