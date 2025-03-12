Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
Лидер страны поблагодарил наших бойцов, которые принимают участие в операции по освобождению региона.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу за короткий период полностью разгромить украинскую группировку в Курской области. Об этом лидер государства сообщил на совещании в пункте управления курской группировкой войск.
«Действительно, ваша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области», — сказал он.
Также Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за успехи, которые они продемонстрировали, освобождая Курскую область от вражеских сил.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, обращаясь к президенту, рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились.
Так, за минувшие пять дней российская армия освободила 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории.
К тому же Герасимов пояснил, что во время наступления российские военные освободили более 1100 квадратных километров территорий, то есть больше, чем 86% от общей площади, которую до этого заняли противники.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ осознают бесполезность продолжения сопротивления, поэтому постепенно сдаются. В настоящий момент, со слов генерала армии, 430 боевиков пленены.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы.
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