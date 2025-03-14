Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить боевиков ВСУ в Курской области
Глава государства напомнил, что националисты совершили многочисленные преступления против мирных граждан, за что им придется ответить.
Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских боевиков, заблокированных в Курской области.
«Хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курской области», — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Путин напомнил, что украинские боевики совершили в Курской области многочисленные преступления против мирных граждан, за что им придется ответить.
«Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что боевикам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сложат оружие. Кроме того, Украина для реализации призыва Трампа должна дать приказ своим военным, находящимся в Курской области, сдаться в плен.
В среду, 13 марта, Путин побывал в Курской области, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, как идет освобождение оккупированных территорий. Еще тогда российский лидер отметил, что ВС РФ ко всем, кто попал в плен, относятся гуманно. При этом он подчеркнул, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В настоящее время группировка украинских боевиков, которая вторглась в Курскую область, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. Как отмечал прежде глава Генштаба, планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились.
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