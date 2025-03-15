Психологи МЧС РФ работают со спасенными из Суджанского района россиянами

Более 240 человек вывезли из освобожденных населенных пунктов в ПВР.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; МЧС России; 5-tv.ru
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Жители Суджанского района, вывезенные с мест боевых действий в пункты временного размещения (ПВР), получают на месте психологическую помощь. Об этом рассказали в МЧС РФ по Курской области.
«Вся работа направлена на стабилизацию эмоционального состояния и на возможность справиться с той стрессовой ситуацией, в которую эти люди попали», — рассказала Яна Гапонцева, начальник психологической службы ГУ МЧС РФ по Курской области.
С пострадавшими работают не только в группах, но и индивидуально. В среднем, за день помощь получают несколько десятков человек. Не только взрослые, но и дети, а также родственники спасенных, с которыми те утратили связь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп просит РФ «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области. Об этом глава Белого дома заявил в своей социальной сети. Впрочем, президент РФ Владимир Путин еще в среду на совещании с военными в Курской области подчеркнул: ко всем, кто попал в плен, Россия относится гуманно. Не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными лишь иностранные наемники.
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