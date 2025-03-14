Трамп просит РФ «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области

Эфирная новость 37 0

Трамп просит РФ пощадить боевиков ВСУ в Курской области

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

До полного освобождения региона осталось всего несколько небольших сел.

Неожиданное заступничество за украинских боевиков, совершивших в Курской области множество военных преступлений. Президент США Дональд Трамп, цитата, «попросил пощадить полностью окруженные под Суджей силы ВСУ, которые находятся в уязвимом положении».

Несколько минут назад Дональд Трамп написал это в своей социальной сети. Хотя президент РФ Владимир Путин еще в среду на совещании с военными в Курской области подчеркнул: ко всем, кто попал в плен, мы относимся и должны относиться гуманно.

Но иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в Курской области провалились. До полного освобождения региона осталось всего несколько небольших сел.

Тема:
Курская область
14 мар
Били, пытали, убивали: СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области
14 мар
ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области
14 мар
Российские войска взяли под контроль остатки сил ВСУ в Курской области
14 мар
Им не дали убежать: вскрылись новые преступления ВСУ в Курской области
14 мар
Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
14 мар
Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
14 мар
Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи
14 мар
До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль шесть сел
13 мар
Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем ВС РФ
13 мар
Особый символизм: на Западе заявили о переломе после визита Путина в Курскую область
+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.62
0.05 94.26
0.29
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

18:30
Били, пытали, убивали: СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области
18:14
Трамп просит РФ «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области
18:11
Лукашенко: молодому поколению госуправленцев нужно «походить по говну» для опыта
17:58
«Меня буллили за то, что выглядела как мама»: дочь Картунковой травили в школе
17:41
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
17:25
В проекте коммюнике G7 не упоминалось введение новых санкций против РФ

Сейчас читают

Неизвестный ворвался в детский сад в Москве и выстрелил в мужчину
Звезде 1970-х Галине Ненашевой потребовалась срочная медицинская помощь
«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской