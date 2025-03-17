Минобороны раскрыло подробности освобождения Косицы и Черкасского Поречного

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В этих населенных пунктах Курской области ВСУ были разгромлены.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Минобороны раскрыло подробности операции по освобождению населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное в Курской области. На этих кадрах — разгромленные позиции украинских боевиков. Оборона ВСУ держалась в этом районе за счет большого количества беспилотников. Поэтому во время штурма мотострелки северной группировки войск в первую очередь нейтрализовали операторов вражеских дронов.

«Когда наши подразделения выбили противника из данной лесопосадки — было намного проще осуществлять продвижение. Все БПЛА-шники находились у них в этой посадке. Плюсом, здесь также находится возвышенность, из-за чего противник не мог даже нас контролировать физически на дистанции выстрела из автомата», — рассказал военнослужащих с позывным «Луна».

После бегства боевиков из этого района, на их позициях остался целый арсенал натовского оружия. В основном это гранатометы и пулеметы европейского и американского производства, а также самодельные беспилотники-камикадзе.

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