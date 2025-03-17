Российские войска планомерно отрезают боевикам все линии снабжения.

О стремительном бегстве Вооруженных сил Украины из Курской области пишет сегодня The New York Times. По данным издания, остатки украинских формирований почти вытеснены с российской территории. По состоянию на воскресенье, боевики отступили на небольшой участок вдоль границы.

Украинские солдаты рассказали об отступлении, которое местами было организованным, но чаще хаотичным, поскольку российские войска подошли внезапно. Шансов закрепиться сейчас у ВСУ нет. Это признают и в украинском военном командовании. Националисты пытаются сейчас занять оборонительные позиции в Сумской области.

Российские войска при этом планомерно отрезают им все пути отступления и линии снабжения.