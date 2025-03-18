Пункт управления вражескими дронами уничтожен в районе Часова Яра

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Важную цель удалось поразить артиллерийским расчетам Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские артиллеристы разгромили пункт управления беспилотниками ВСУ в Донецкой народной республике. Важную цель удалось поразить расчету пушки-гаубицы Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Подразделение выполняет задачи в районе Часова Яра. База операторов украинских дронов располагалась в заброшенном строении на окраине города. Точным ударом здание было уничтожено вместе с расчетом БПЛА.

А на освобожденных территориях в ЛНР идут активные работы по разминированию. Саперы группировки войск «Запад» обследуют дороги, сельхозугодия, а также участки вблизи жилых домов и постоянно находят оставленные украинскими боевиками ловушки.

«Мы обнаружили взрывное устройство, заложенное скорее всего разведывательно-диверсионной группой, потому что оно находилось на дороге, в колее замаскированное. Общей мощностью где-то 500-700 граммов», — сообщил старшина инженерно-саперной роты с позывным «Бек».

Местные жители часто сообщают об опасных находках. В основном, это схроны боевиков, неразорвавшиеся боеприпасы, мины-ловушки и сбитые дроны-камикадзе. После обнаружения их уничтожают на месте накладными зарядами.

Тема:
Спецоперация
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