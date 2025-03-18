Взаимодействие налажено на высоком уровне

В Запорожской области операторы БПЛА группировки войск «Днепр» помогли штурмовым группам занять позиции ВСУ в лесополосе на Ореховском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как рассказал оператор БПЛА с позывным Заяц, блиндажи и окопная система были взяты штурмовыми группами без потерь и без особого сопротивления.

Со слов российских военнослужащих операторы БПЛА сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.