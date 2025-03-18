В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Один из жителей получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи.

В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Курская область

В результате ударов украинских беспилотников по Курской области пять человек пострадали. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, два FPV-дронов атаковали Суджанский район. Четыре мирных жителя были госпитализированы с ранами. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Еще одна атака произошла в Тимском районе: БПЛА самолетного типа ударил рядом с ГАЗель, которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Его также доставили в областную больницу», — написал он.

Помимо этого, ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. В связи с чем у зданий, расположенных рядом с администрацией, выбиты окна, фасад и автомобили также получили повреждения.

По словам Хинштейна, по предварительным данным, погибших и раненных нет. На месте работают оперативные службы. Вместе с тем он напомнил, что в Курской области установлен запрет на въезд в некоторые населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru писал, что замначальник Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил о практически полном освобождении Курской области.

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