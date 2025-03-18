Алаудинов: почти вся Курская область освобождена

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 329 0

Генерал-лейтенант отметил, что вооруженные силы РФ уничтожили значительную часть вражеских сил.

Алаудинов: почти вся Курская область освобождена

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Курская область

В интервью для ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о значительных успехах российских войск в Курской области. По его словам, практически вся территория региона освобождена от украинских боевиков.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — отметил он.

Также офицер добавил, что наступление российских сил дало серьезные результаты в специальной военной операции. Он подчеркнул, что большинство населенных пунктов было взято, а также уничтожено значительное количество живой силы врага.

До этого генерал-лейтенант сообщал, что украинские силы пытаются удержать лишь три населенных пункта в Курской области. Он также отмечал, что подразделения российских войск продолжают наступление, и часть из них уже переместилась в Сумскую область.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 17 марта сообщал, что доступ в некоторые населенные пункты региона может быть открыт в течение недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что число эвакуированных из Суджи россиян увеличилось до 465 человек. Пострадавшим от действий вражеских сил оказывают всю необходимую помощь.

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