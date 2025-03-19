Магнитная буря 20 марта: что известно о грядущих солнечных вспышках

Метеозависимым людям в этот день стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.

На Земле 20 марта 2025 года ожидается слабая геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Несмотря на относительно низкую интенсивность, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Солнечные вспышки, ставшие причиной геомагнитных бурь в марте, продолжают оставаться в центре внимания астрономов. На прошлой неделе Земля столкнулась с сильными магнитными штормами, вызванными ускоренными потоками солнечного ветра. Однако в последние дни активность Солнца начала снижаться.

На 16 марта было зафиксировано несколько слабых вспышек, но по мере развития недели интенсивность солнечной активности возросла, с 13 вспышками 17 марта, среди которых была одна средней мощности, класса M.

Сейчас магнитосфера Земли относительно спокойна. Геомагнитный индекс на 19 марта составлял 2.33, что соответствует нормальному состоянию.

Прогнозы на 20 марта показывают вероятность магнитных возмущений в 30%, однако вероятность спокойной магнитосферы в этот день остается выше — 49%. Ожидается, что геомагнитный индекс Kp не превысит 4 баллов, что означает слабые возмущения.

Тем не менее, прогнозы на конец марта уже предполагают более мощные магнитные бури. 27–28 марта ожидается буря уровня G1, а в начале апреля возможен продолжительный период геомагнитных возмущений, который продлится до 10 дней.

Что такое магнитные бури и как минимизировать их влияние на здоровье

Магнитные бури возникают, когда на Солнце происходят корональные выбросы массы, которые выбрасывают заряженные частицы в космос. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, что и приводит к геомагнитным возмущениям. Влияние бурь может ощущаться на различных уровнях — от полярных сияний до сбоя в работе техники и даже проблем со здоровьем.

Метеочувствительные люди могут заметить ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, такие как головные боли, перепады настроения и бессонницу. Чтобы минимизировать негативные эффекты, эксперты рекомендуют соблюдать режим дня, высыпаться, ограничить физические и эмоциональные нагрузки, а также избегать употребления кофеина и алкоголя.

Особенно важно следить за состоянием здоровья в этот период пожилым людям, беременным женщинам и детям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что всплески активности в солнечной системе фиксировались уже 98 раз за три месяца.