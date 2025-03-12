Прогноз на март: когда ждать магнитные бури

Всплески активности в солнечной системе фиксировались уже 98 раз за три месяца.

На Солнце произошла очередная вспышка. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Вспышка была средней интенсивности, но не представляет опасности для Земли.

Как пишет URA.RU: несмотря на то, что таких событий в 2025 году уже зафиксировано 98, ученые уверяют, что эта вспышка не вызовет сильных магнитных бурь.

По прогнозам, магнитосфера Земли 13 марта будет лишь немного возмущена — вероятность магнитной бури составит всего 21%. Большинство ученых настроены оптимистично: 45% вероятность того, что магнитосфера останется в спокойном состоянии. Чтобы буря была зарегистрирована, геомагнитный индекс должен достичь хотя бы пять баллов из девяти возможных. Однако по прогнозам специалистов, 13 марта он останется на уровне четырех баллов.

Первые недели марта были характерны как периодами повышенной активности, так и спокойными днями. А 9 марта наблюдали слабую магнитную бурю, а всплески активности отмечали 1, 2 и 8 марта.

Специалисты уверяют, что оставшаяся часть месяца будет благоприятной для метеозависимых людей: только два дня предсказываются с небольшими возмущениями, а 27 марта возможно проявление слабой магнитной бури.

Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье третьей части населения. Особенно чувствительны к ним пожилые люди, подростки, а также те, кто страдает от хронических заболеваний или нестабильного гормонального фона.

У таких людей могут возникать головные боли, скачки давления и боли в суставах. Врачебные рекомендации в такие дни просты: избегать сильных физических нагрузок, вести размеренный образ жизни и больше отдыхать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на Землю повлияет солнечная интерференция.