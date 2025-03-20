Боевики ВСУ начали продавать «трофеи из Суджи»
Украинцы начали продавать на маркетплейсах трофеи из Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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Выставлены золото, книги, бытовая техника и элементы экипировки российских бойцов.
Попытка прорыва в Белгородскую область — явное стремление компенсировать разгром в Курской. В Киеве вообще стараются не афишировать итоги этой операции. Ведь нет ни тактических, ни политических успехов. Заработали на ней, похоже, только мародеры.
На украинских интернет-площадках сейчас появляются все новые объявления с комментариями «трофеи из Суджи». Боевики, которые смогли вернуться живыми, пытаются распродать награбленное на российской земле. Там, кроме колец и цепочек, попадаются книги, всякие бытовые мелочи, а так же элементы экипировки наших бойцов
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